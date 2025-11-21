Герои черно-белых фильмов Эмина Агаларова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - EMIN выпустил альбом "Герои черно-белых фильмов", сообщили Trend Life в пресс-службе народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова.

Каждая песня – как небольшая история из кино, в котором звучит романтика и искренность. При этом альбом остается современным по аранжировке и настроению: https://bnd.lc/geroichbf

Часть композиций подарили артисту на его 45-летие друзья и коллеги из лейбла Lotus Music, Bahh Tee и Константин Ноников. Этот жест придал альбому личную глубину. Песни готовили в течение года перед юбилеем, затем EMIN записал их и взял за основу релиза.

В трек-лист вошли как уже полюбившиеся слушателям песни "Под Челентано", "Белый шум дождя", "Не суждено", так и новые, ранее не издававшиеся: "Не предавай", "Зеркала", заглавный трек "Герои черно-белых фильмов" и другие. Особое место занимают дуэты "Будет здорово" с Ани Лорак, "Любимая" с Jah Khalib, "Выбирай сама" с Эллаи и трогательный "Тихий океан" с Асией. Одним из ключевых событий станет клип на совместную песню с Ани Лорак, визуально сильная и чувственная работа.

Полный трек-лист:

1 Будет здорово | Ани Лорак

2 Такие приходят однажды

3 Герои черно-белых фильмов

4 Летала

5 Тихий океан | Асия

6 Ты моя радость

7 Белый шум дождя

8 Не суждено

9 Выбирай сама | Эллаи

10 Не предавай

11 Любимая | Jah Khalib

12 Под Челентано

13 Невозможно засыпать без тебя

14 Зеркала

Альбом "Герои черно-белых фильмов" доступен на всех цифровых музыкальных платформах.

