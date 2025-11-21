Герои черно-белых фильмов Эмина Агаларова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - EMIN выпустил альбом "Герои черно-белых фильмов", сообщили Trend Life в пресс-службе народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова.
Каждая песня – как небольшая история из кино, в котором звучит романтика и искренность. При этом альбом остается современным по аранжировке и настроению: https://bnd.lc/geroichbf
Часть композиций подарили артисту на его 45-летие друзья и коллеги из лейбла Lotus Music, Bahh Tee и Константин Ноников. Этот жест придал альбому личную глубину. Песни готовили в течение года перед юбилеем, затем EMIN записал их и взял за основу релиза.
В трек-лист вошли как уже полюбившиеся слушателям песни "Под Челентано", "Белый шум дождя", "Не суждено", так и новые, ранее не издававшиеся: "Не предавай", "Зеркала", заглавный трек "Герои черно-белых фильмов" и другие. Особое место занимают дуэты "Будет здорово" с Ани Лорак, "Любимая" с Jah Khalib, "Выбирай сама" с Эллаи и трогательный "Тихий океан" с Асией. Одним из ключевых событий станет клип на совместную песню с Ани Лорак, визуально сильная и чувственная работа.
Полный трек-лист:
1 Будет здорово | Ани Лорак
2 Такие приходят однажды
3 Герои черно-белых фильмов
4 Летала
5 Тихий океан | Асия
6 Ты моя радость
7 Белый шум дождя
8 Не суждено
9 Выбирай сама | Эллаи
10 Не предавай
11 Любимая | Jah Khalib
12 Под Челентано
13 Невозможно засыпать без тебя
14 Зеркала
Альбом "Герои черно-белых фильмов" доступен на всех цифровых музыкальных платформах.
