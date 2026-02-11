Площади Европы в Баку – проект посвящен Году градостроительства и архитектуры в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В торговом центре Crescent Mall состоялась церемония открытия фотовыставки "Площади Европы", организованной Делегацией Европейского Союза в Азербайджане совместно с Arts Council Azerbaijan при поддержке посольств государств-членов ЕС в рамках шестого Фестиваля культурного наследия FantazEU, сообщает Trend Life.

На открытии посол Европейского Союза в Азербайджане Марияна Куюнджич подчеркнула, что выставка объединяет известные и малоизвестные площади европейских городов, отражая их историческое, архитектурное и общественное значение. Посол отметила, что проект демонстрирует богатство и разнообразие городского наследия Европы и символично проходит в год, объявленный в Азербайджане Годом градостроительства и архитектуры.

Руководитель и куратор фестиваля Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов отметил, что фестиваль FantazEU проводится уже в шестой раз, став важной платформой культурного диалога между Азербайджаном и Европейским Союзом. В своем выступлении он подчеркнул значимость фестиваля как устойчивой культурной инициативы, объединяющей международных партнеров, и выразил благодарность Европейскому Союзу и посольствам стран-членов ЕС за сотрудничество и поддержку.

В экспозиции представлены фотографии, предоставленные посольствами Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Франции, Германии, Венгрии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Швеции и Азербайджана. Выставка раскрывает роль площадей как центров общественной жизни, исторической памяти и социального взаимодействия.

