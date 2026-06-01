Любое вмешательство НАТО в Ормузском проливе усложнит ситуацию - Бегаи

1 июня 2026 13:44 (UTC +04:00)
Фото: МИД Ирана
Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ — Любое вмешательство НАТО в районе Персидского залива, Оманского залива и Ормузского пролива приведет к дальнейшему усложнению ситуации.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Тегеране официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи.

По его словам, ни один ответственный и рационально мыслящий участник не пойдет на подобный риск.

"НАТО и страны-члены этого альянса в рамках своей ответственности должны предупредить США и Израиль, поскольку именно они являются основными виновниками данной ситуации. До атак США и Израиля на Иран проход через Ормузский пролив осуществлялся в нормальном режиме", — отметил он.

Бегаи подчеркнул, что в настоящее время Иран, как прибрежное государство, в соответствии с нормами международного права имеет право принимать необходимые меры для обеспечения безопасности Ормузского пролива и защиты своих национальных интересов.

