"Узбекнефтегаз" обсудит в Баку новые проекты с компаниями из США и Европы

БАКУ/ Trend/ - "Узбекнефтегаз" запланировал в Баку встречи для обсуждения перспективных совместных проектов с ведущими компаниями США и Европы.

Об этом сегодня в интервью Trend в рамках проходящей в Баку 31-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» заявил начальник департамента промышленной кооперации и локализации компании Джамалиддин Умурзаков.

Он отметил, что компания, имеющая более чем 100-летний опыт работы в нефтегазовой промышленности Узбекистана, представлена на Бакинской энергетической неделе эксклюзивным стендом с подробной информацией о деятельности компании.

«Наша компания охватывает всю цепочку создания стоимости в нефтегазовой промышленности. Направления нашей деятельности включают геологоразведку, буровые работы, добычу, транспортировку и глубокую переработку углеводородов», — сообщил он.

Дж. Умурзаков отметил, что компания на протяжении многих лет успешно сотрудничает с SOCAR — ведущей нефтегазовой компанией Азербайджана.

«В настоящее время начата реализация ряда крупных инвестиционных проектов, включая геологоразведку и совместную разработку новых месторождений на территории Узбекистана. В то же время осуществляются успешные проекты в сфере трейдинга», — подчеркнул глава департамента.

Он сообщил, что в рамках Бакинской энергетической недели стороны планируют обсудить и другие перспективные направления сотрудничества.

«У нас большие ожидания от участия в этом мероприятии. Запланированы встречи по обсуждению перспективных совместных проектов с ведущими компаниями США и Европы. Наряду с этим, мы открыты к диалогу для рассмотрения возможностей сотрудничества с новыми партнерами по различным направлениям», — добавил Дж. Умурзаков.