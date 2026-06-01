Повторение обвинений касательно ядерной программы Ирана не изменит реальность — Исмаил Багаи

БАКУ /Trend/ - Повторение обвинений касательно ядерной программы Ирана не изменит реальности.

Как сообщает Trend, об этом на прошедшей сегодня в Тегеране пресс-конференции заявил пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, ядерная программа Ирана носит мирный характер, и позиция страны в этой связи абсолютно ясна.

Багаи отметил, что все необходимые механизмы по обеспечению уверенности в отношении ядерной программы Ирана были предусмотрены в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

«Между тем американская сторона неоднократно повторяет утверждения об угрозе создания Ираном атомной бомбы», — отметил он.

Добавим, что в 2015 году в результате переговоров между Ираном и группой «5+1» (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия) было достигнуто соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий. В рамках соглашения Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 2231. Эта резолюция привела к отмене 6 предыдущих резолюций, принятых против Ирана, и масштабных санкций в связи с ядерной программой Ирана.

Отметим, что 28 сентября 2025 года Совет Безопасности ООН в рамках резолюции № 2231 восстановил действие других резолюций Совета Безопасности ООН против Ирана.