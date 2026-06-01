На АЧГ начался этап добычи свободного природного газа

БАКУ /Trend/ - Компания bp в качестве оператора проекта разработки месторождения Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) от имени партнеров по АЧГ — SOCAR, MOL, INPEX, ExxonMobil, TPAO и ONGC Videsh — объявила сегодня о начале операций по добыче на месторождении свободного природного газа (СПГ), сообщает Trend.

Тем самым на АЧГ, являющемся одним из крупнейших нефтяных месторождений в мире, начинаются первые операции по коммерческой добыче газа. Скважина для добычи СПГ, пробуренная с существующей платформы «Западный Чираг», является первым важным шагом на пути к раскрытию потенциала масштабных запасов свободного природного газа АЧГ. Наряду с первоначальной добычей, эта скважина обеспечивает получение важных данных о пласте-коллекторе и потоке, помогая оценить запасы газа для будущих планов полномасштабной разработки.

Запасы СПГ месторождения АЧГ оцениваются в объеме примерно 4 триллионов кубических футов извлекаемых запасов с возможностью увеличения этого показателя до 6 триллионов кубических футов.

«Сегодня очень знаменательный день для Азербайджана и партнеров по АЧГ. АЧГ имеет долгую и успешную историю. Это месторождение, на котором нефть добывается уже около 30 лет, теперь открывает новую страницу и по-прежнему сохраняет потенциал приносить пользу стране и своим инвесторам. Начав этап добычи газа, наряду с нефтью, АЧГ теперь займет особое положение как интегрированное нефтегазовое месторождение и будет играть ведущую роль в региональной индустрии, внесет вклад в планы Азербайджана по увеличению поставок энергоносителей в Европу и поддержит усилия страны в направлении энергетического перехода», — отметил региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джо Кристофоли.

Первые операции по добыче СПГ на месторождении АЧГ начались на первой эксплуатационной скважине, нацеленной на два приоритетных пласта СПГ, расположенных под находящимися сейчас в разработке нефтяными пластами, — более мелководную надкирмакинскую песчаную свиту и более глубокую подкирмакинскую песчаную свиту. Скважина подтвердила наличие запасов газа в надкирмакинской песчаной свите и выявила запасы газа высокого давления в подкирмакинской песчаной свите. Первые операции по добыче СПГ начались на подкирмакинской песчаной свите и, помимо первоначальной добычи, также включают проведение испытательных работ на скважине и в самой свите.

Добываемые из скважины газ и конденсат путем интеграции систем нефтегазовой разработки будут направляться на Сангачальский терминал с использованием существующей инфраструктуры АЧГ, что создает возможности для эффективного использования существующих морских объектов.