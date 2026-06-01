Под звуки смеха в бакинском Музее искусств (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана в рамках проекта "Музыка в музее" прошёл праздничный концерт, посвящённый Международному дню защиты детей. Это прекрасная возможность ещё раз вспомнить, что дети - наша главная ценность и наше будущее, а также отличный повод подарить им настоящий праздник. Как сообщает Trend Life, в Музее этот день отметили под звуки классики и детского смеха.

В зале звучали известные произведения азербайджанских и зарубежных композиторов, созвучные детскому мировосприятию - полному искренности, открытости и доброты. Яркие краски празднику подарили Надир Агазаде, Джамал Алиев, Фарах Алиева, Айшен Умудова и Ясаман Умудова. Юные музыканты выступали с таким артистизмом и взрослой отдачей, что растрогали каждого и с первых минут зрители благодарили маленьких артистов восторженными взглядами и сияющими улыбками.

Праздник музыки и детства завершился громкими овациями, подарив маленьким и взрослым гостям волну искренних эмоций и тёплые воспоминания, которые еще долго будут согревать каждого из них.

После завершения музыкальной части вечера культурная программа продолжилась в выставочных залах. Для гостей открылся увлекательный мир живописи. Они могли ознакомиться с интересными и красочными вернисажами "Следы творческого пути: мир творчества Джахангира Рустамова" и "Кыргызстан - Азербайджан: диалог культур", представленными в Музее. Эти богатые и самобытные выставочные проекты, объединившие национальное наследие двух стран, стали гармоничным продолжением праздничного вечера.

