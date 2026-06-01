Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа за меморандум о продлении срока приостановки действия 907-й поправки к «Акту о поддержке свободы» (ФОТО)

Политика Материалы 1 июня 2026 14:08 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Айсель Мамедли
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своих аккаунтах в социальных сетях поделился публикацией в связи с меморандумом о продлении срока приостановки действия 907-й статьи «Акта о поддержке свободы».

Trend представляет данную публикацию: «Уважаемый Президент Дональд Трамп,

Хочу выразить Вам искреннюю благодарность за то, что Вы в качестве памятного подарка направили мне меморандум о продлении срока приостановки действия 907-й поправки к «Акту о поддержке свободы» вместе с Вашей личной запиской и добрыми словами. Высоко ценю этот замечательный жест и отношусь к нему с глубоким уважением».

