Генсек ООН поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ/ Trend/ - Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Дня независимости.

Национальные дни – это важная возможность оценить пройденный странами путь, их вклад в жизнь международного сообщества и устремления, определяющие их будущее. В то же время они напоминают нам о важности диалога и солидарности в решении глобальных вызовов.

Сегодня мир сталкивается с неотложными вызовами – прекращением войн и предотвращением новых, борьбой с климатическим кризисом, сокращением неравенства и ответственным управлением мощными технологиями. Решение этих и других вызовов требует приверженности обновленному сотрудничеству и многостороннему партнерству во имя обеспечения мира, безопасности, продвижения Целей устойчивого развития и защиты прав человека.

В этот знаменательный день рад еще раз передать народу Азербайджанской Республики свои наилучшие пожелания.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять мое высочайшее почтение".