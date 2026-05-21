БАКУ/ Trend/ - Бывший сербский член Президиума Боснии и Герцеговины, экс-министр иностранных дел страны, бывший премьер-министр Республики Сербской и член Международного центра Низами Гянджеви Младен Иванич призвал страны выделять больше средств Всемирному банку, отметив, что эта структура играет роль важной финансовой опоры в сфере развития и жилищного обеспечения.

Как сообщает Trend, об этом он заявил в Баку на мероприятии, прошедшем в рамках WUF13 на тему «Развитие жилищной политики посредством многосторонности: от глобальных обязательств к местному воздействию».

Иванич отметил, что Босния и Герцеговина была одной из стран, пострадавших от тяжелых разрушений в результате войны, и основной причиной проблем в сфере обеспечения жильем стали именно последствия военных действий.

«После войны обеспечить наших граждан жильем без поддержки многосторонних институтов было бы невозможно. В этом процессе важную роль сыграли не только структуры ООН, но и многочисленные международные неправительственные организации. Особенно в первые годы после войны тысячи НПО работали в стране, внося вклад в восстановительные работы», — подчеркнул он.

М. Иванич отметил, что роль международных финансовых институтов в восстановлении страны и жилищного фонда была решающей.

«Без поддержки Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, а также Европейского инвестиционного банка реализовать эти процессы было бы невозможно. В результате войны около 40 процентов жилищного фонда страны было разрушено или серьезно повреждено. Можно сказать, что каждый второй дом был либо полностью уничтожен, либо сильно поврежден», — сообщил он.

По его словам, многосторонние институты не ограничивались предоставлением финансовой и технической поддержки, но и влияли на правильное определение приоритетов местными органами власти.

«Местные политики иногда могли предпочесть направить ресурсы в другие сферы. Однако благодаря требованиям и давлению со стороны международных институтов жилищное обеспечение стало одним из главных приоритетов. Это позволило людям вернуться к нормальной жизни», — добавил он.

М. Иванич заявил, что вопреки некоторым мнениям, он не разделяет убеждение, что многосторонние институты находятся в кризисе.

«Некоторые политические институты могут сталкиваться с определенными трудностями. Однако специализированные многосторонние структуры эффективно продолжают свою деятельность. Трудно представить мир без ЮНЕСКО или Всемирной организации здравоохранения. Тот же подход применим к международным институтам, работающим в сфере жилья и развития», — подчеркнул он.

Член Международного центра Низами Гянджеви призвал международное сообщество поддержать укрепление финансовых возможностей таких институтов, как Всемирный банк.

«Страны должны выделять больше средств Всемирному банку. Потому что эта структура является одним из важнейших финансовых институтов для достижения целей развития, включая обеспечение жильем», — заключил М. Иванич.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.