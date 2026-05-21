На WUF13 обсудили вопросы образования в сфере градостроительства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках WUF13 состоялся международный "круглый стол" на тему «Образование и профессиональная подготовка».

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие академики, эксперты в области градостроительства, исследователи и представители высших учебных заведений из разных стран. Они обсудили современные модели образования, мультидисциплинарные подходы и вопросы подготовки профессиональных кадров для устойчивого развития городов.

В ходе дискуссий было подчеркнуто, что стремительная урбанизация, изменение климата, технологическая трансформация и социальные вызовы делают необходимым подготовку специалистов в области градостроительства, обладающих новыми знаниями и навыками. В этой связи расширение мультидисциплинарных программ в университетах, интеграция теоретических знаний с практическим опытом и укрепление международного сотрудничества были названы одними из ключевых приоритетов.

Участники панельной дискуссии отметили, что развитие современных городов не ограничивается только архитектурными и инженерными решениями. В процессе градостроительства важно учитывать социальные, экономические, экологические и технологические факторы в совокупности. Поэтому специалисты будущего должны уметь сотрудничать с представителями различных областей и применять комплексные подходы к решению сложных проблем.

Выступавшие на мероприятии эксперты подчеркнули важность интеграции результатов исследований в государственную политику, а также укрепления сотрудничества между университетами, государственными органами и местными сообществами. Было отмечено, что научные исследования не должны ограничиваться академическими публикациями, а также должны вносить вклад в разработку практических решений и процесс принятия решений.

В ходе дискуссий также были рассмотрены вопросы применения в градостроительном образовании цифровых технологий, искусственного интеллекта, инструментов анализа больших данных и визуализации информации. Отмечалось, что эти технологии открывают новые возможности для более эффективного планирования и управления городами.

В рамках «круглого стола» был представлен опыт различных стран, состоялся обмен мнениями о важности человекоцентричных подходов в сфере градостроительства и жилищной политики, устойчивых транспортных системах, экологических вызовах и формировании городов будущего.

Участники единодушно заявили, что для создания устойчивых и инклюзивных городов особое значение имеют расширение сотрудничества между образовательными учреждениями, государственными органами, частным сектором и гражданским обществом, а также усиление профессиональной подготовки кадров, отвечающей современным требованиям.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), организованного совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана.

Программа форума посвящена таким темам, как жилищная политика, восстановление городов после кризисов, механизмы финансирования, урбанизация, участие молодежи в развитии городов, устойчивый туризм и роль гражданского общества.

В рамках пятого дня проходят диалоги, круглые столы и специальные сессии на следующие темы: «Жилье в центре восстановления и реконструкции после кризисов», «Новое соглашение по жилищному финансированию», «Академия», «Дети и молодежь», «Инклюзивная городская жизнестойкость, «Голубая» экономика и устойчивый туризм в малых островных развивающихся государствах», «Африканский компакт по доступному жилью — специальная сессия для инвесторов», «Профессионалы», «Гражданское общество» и заключительная сессия.

На сессиях обсуждаются вопросы расширения доступа к жилью, восстановления городов после кризисов и конфликтов, применения инструментов устойчивого финансирования, вовлечения молодежи в процессы принятия решений, а также повышения жизнестойкости городов в условиях изменения климата.

Четвертый день WUF13 запомнился обширной программой мероприятий, посвященных урбанизации, изменению климата, инклюзивному городскому развитию, жилищной политике и устойчивому управлению. В этот день состоялись сессии на темы: «Трансформация неформальных поселений и трущоб», «Связь климата и жилья», «Голоса городов: Форум городов SPECA», «Жилищный опыт Азербайджана», «Города как игровая площадка», «Переосмысление культурного наследия и инклюзивная городская регенерация», «Чистый воздух», «Лица с инвалидностью», «Парламентарии», «Развитие управления отходами в соответствии с принципами циркулярной экономики» и «Развитие городского климатического наследия».

Одним из важных событий 4-го дня в рамках Форума городов SPECA (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии) стало официальное присоединение города Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума климатически жизнестойких умных городов SPECA». Этот шаг был оценен как значимое событие для расширения сотрудничества в области климатически устойчивого и инновационного городского развития в регионе SPECA.

Третий день форума запомнился дискуссиями о глобальном жилищном кризисе, формировании безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственном интеллекте и городском управлении, «зеленой» урбанизации, социальном равенстве и устойчивом транспорте. В этот день был подписан меморандум о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон. Документ подписали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов и мэр Трабзона Ахмет Метин Генч.

В первые два дня форума состоялись министерская встреча, посвященная «Новой программе развития городов», Саммит лидеров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии, а также дискуссии высокого уровня по вопросам городского благополучия и глобального жилищного кризиса. В рамках WUF13 также состоялось открытие павильона города Мехико, что было расценено как важный шаг для расширения сотрудничества с Латиноамериканским регионом и подготовки к следующим форумам.

WUF13, на который зарегистрировалось более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, посвященный теме «Жилье для мира: безопасные и устойчивые города и общины», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития.