Каспийское море и водные ресурсы определят будущее развитие Баку - Фариз Исмаилзаде

БАКУ/ Trend/ - Основными факторами, которые повлияют на развитие Баку и Азербайджана в целом, станут экологические изменения, технологические инновации и демографические процессы.

Как сообщает Trend, об этом заявил проректор Университета АДА Фариз Исмаилзаде на международном круглом столе на тему «Образование и профессиональная подготовка», состоявшемся в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По его словам, одним из главных вызовов для Баку в ближайшие годы станут экологические вопросы.

«В частности, снижение уровня Каспийского моря, проблемы, с которыми сталкиваются порты в Баку, и вопросы обеспечения питьевой водой окажут серьезное влияние на развитие города. Поскольку Азербайджан получает значительную часть своих водных ресурсов из соседних стран, существует определенная зависимость в этой сфере. Эти факторы также будут определять будущие направления жилищного строительства и процессов урбанизации. Именно поэтому в нашем университете создаются новые исследовательские программы, связанные с водными ресурсами, безопасностью питьевой воды и будущим Каспийского моря. Полагаю, что именно эти вопросы окажут важное влияние на траекторию развития наших городов», — подчеркнул он.

Проректор добавил, что технологические изменения и инновации также являются одной из главных движущих сил городского развития.

«В настоящее время Азербайджан уделяет особое внимание развитию источников возобновляемой энергии. В то же время ведутся работы по внедрению «умных» решений и современных технологий в городское управление, транспорт и повседневную жизнь», — отметил Ф. Исмаилзаде.

Проректор сказал, что Университет АДА расширяет международное сотрудничество в исследованиях, касающихся будущего городов:

"Сферы технологий, экологии и демографии составляют основные направления научно-исследовательской деятельности Университета АДА в области градостроительства и городского развития. Решение проблем, с которыми сталкиваются современные города, невозможно без международного сотрудничества. Азербайджан — относительно небольшая страна, и для решения проблем, особенно связанных с водными ресурсами, окружающей средой и Каспийским морем, важно сотрудничество с соседними государствами. В то же время необходимо работать совместно с международными организациями и повышать глобальную осведомленность об этих вопросах".

Ф. Исмаилзаде отметил, что университет также расширяет сотрудничество с международными партнерами в области технологической трансформации.

«В вопросах технологий важно использовать опыт передовых экономик. Искусственный интеллект, анализ больших данных и внедрение умных технологий сыграют важную роль в формировании городов будущего», — подчеркнул он.

По словам проректора, Университет АДА не только развивает местные исследования в этих направлениях, но и стремится изучать опыт других стран через международные научные сети и партнерства.

«Наша цель — привнести глобальный опыт в Азербайджан и в то же время поделиться опытом нашей страны на международных платформах», — добавил Ф. Исмаилзаде.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.