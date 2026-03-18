Легенда о Худавенге - новая книга о духовных поисках

БАКУ /Trend Life/ - В свет вышло новое произведение азербайджанского писателя и публициста Пюнхана Шукюра под названием "Легенда о Худавенге".

Как сообщает Trend Life, книга стала результатом глубоких этнографических и мультикультурных исследований автора.

Произведение сочетает в себе историческую атмосферу и философское осмысление судьбы удинского народа. В центре сюжета - герой, который, преодолевая религиозные догмы своего времени, стремится к духовной свободе и личной истине. Повествование раскрывает духовные поиски, стремление сохранить идентичность и уникальную культуру удинов.

Аннотацию к изданию подготовил поэт и переводчик Гия Пачхатаишвили - член Союзов писателей Грузии, Азербайджана и России.

