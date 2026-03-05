Министры обороны Азербайджана и Грузии обсудили текущую ситуацию в регионе

БАКУ /Trend/ - 5 марта по инициативе министра обороны Грузии Ираклия Чиковани состоялся телефонный разговор с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым.
Об этом Trend сообщили в минобороны.
Стороны провели подробный обмен мнениями о связях между Азербайджаном и Грузией, текущей ситуации в регионе и вопросах безопасности.
В ходе телефонного разговора также были обсуждены перспективы развития двустороннего военного сотрудничества между двумя странами.
