Министры обороны Азербайджана и Грузии обсудили текущую ситуацию в регионе

БАКУ /Trend/ - 5 марта по инициативе министра обороны Грузии Ираклия Чиковани состоялся телефонный разговор с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

Стороны провели подробный обмен мнениями о связях между Азербайджаном и Грузией, текущей ситуации в регионе и вопросах безопасности.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены перспективы развития двустороннего военного сотрудничества между двумя странами.

