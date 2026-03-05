Азербайджан ожидает от Ирана разъяснений в связи с дроновой атакой - МИД

БАКУ /Trend/ - 5 марта заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммад Исхак Дар позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора пакистанская сторона выразила глубокую обеспокоенность в связи с атакой дронов, совершенной против Азербайджана.

Подчеркивалось, что подобные действия, способные привести к широкой эскалации в регионе, являются неприемлемыми.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан ожидает от Ирана разъяснения по этому вопросу в короткие сроки.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

