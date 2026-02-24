В Исмаиллы представили фильм о геноциде, совершенном армянами в 1918 году (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре культуры имени Гейдара Алиева в Исмаиллинском районе состоялся показ документального фильма "Память поколений", созданного компанией "Kinobiz Film", сообщили Trend Life в пресс-службе Агентства кино Азербайджанской Республики (ARKA).

Документальный фильм "Память поколений" рассказывает о геноциде, совершённом против азербайджанцев в 1918 году в Исмаиллинском районе. Основную сюжетную линию составляют размышления ветерана 44-дневной Отечественной войны 2020 года. Он отправляется на поиски могилы шехида, которую ему во сне указал дед, и в ходе этого пути исследует прошлое своей семьи. В фильме использованы архивные материалы и карты.

Режиссёр и автор сценария фильма - Бабек Аббасзаде, продюсер - Рамиль Алекберов, оператор - Булуд Гулиев, режиссёр монтажа - Рза Аскеров, художник по свету - Сабит Гадиров, звукорежиссёр - Мехман Надиров, композитор - Нигяр Сулейман.

На конкурсе "Кинопроекты, которые будут производиться при государственной поддержке" 2025 года, проведённого Агентством кино Азербайджанской Республики (ARKA) фильм "Память поколений" стал победителем среди проектов, находящихся на этапе постпродакшена.

Выступившие рассказали о съёмках картины, важности обращения к малоизученной теме событий 1918 года в Исмаиллинском районе и необходимости донесения информации о трагических страницах прошлого. Освещение этих событий способствует более глубокому осмыслению истории, укреплению национальной памяти и формированию чувства преемственности поколений.

После показа состоялись обсуждения и обмен мнениями между творческой группой и зрителями.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!