В Канаде прошло мероприятие, посвященное 34-й годовщине Ходжалинского геноцида (ФОТО)

Общество Материалы 24 февраля 2026 21:09 (UTC +04:00)
Фото: Посольство Азербайджанской Республики в Канаде

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - В Оттаве состоялось посвященное 34-й годовщине Ходжалинской трагедии мероприятие, организованное посольством Азербайджанской Республики в Канаде совместно с Фондом поддержки азербайджанской диаспоры.

Об этом Trend сообщили в посольстве, в мероприятии приняли участие сотрудники посольства, представители диаспоры и местной общественности, а также студенты, обучающиеся в канадской столице.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о жертвах Ходжалинского геноцида.

Временный поверенный Вюсал Сулейманов подробно проинформировал о Ходжалинском геноциде, назвав его одной из самых кровавых страниц политики этнических чисток и геноцида, систематически проводившейся против азербайджанцев армянами с начала XX века.

В рамках мероприятия были заслушаны выступления представителей азербайджанской общины, продемонстрированы фотографии и фильм, отражающие ужасы трагедии.

