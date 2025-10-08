В Тбилиси состоится показ азербайджанского спектакля "Шукрия" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 14 октября в Национальном театре имени Шота Руставели в Грузии состоится показ спектакля Азербайджанского государственного академического национального драматического театра "Шукрия", поставленного заслуженным деятелем искусств Бахрамом Османовым по пьесе Джавида Зейналлы, сообщили Trend Life в пресс-службе Аздрамы. Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Министерства культуры Грузии.

Показ организован в рамках международного меморандума о сотрудничестве, подписанного 22 февраля этого года между Азербайджанским государственным академическим национальным драматическим театром и Национальным театром имени Шота Руставели.

Произведение повествует о Шукрие Ахундзаде – супруге поэта, писателя, переводчика, публициста, автора слов Государственного гимна Азербайджана Ахмеда Джавада (Джавад Ахундзаде, 1892-1937) - одного из передовых представителей романтизма и реализма в азербайджанской литературе, подвергшегося сталинским репрессиям. Шукрия, став жертвой своей любви, была репрессирована сталинским режимом и провела 8 лет в ссылке в Акмолинской области Казахстана. Параллельно с основным сюжетом спектакля также освещаются судьбы женщин, сосланных из других стран, включая Грузию. Зрителям представляются темы духовной чистоты человека и сохранения чувства достоинства перед лицом тяжёлых испытаний.

В спектакле участвуют: заслуженная артистка Муневвер Алиева (Шукрия), народный артист Нураддин Мехдиханлы (Фёдор Алексеевич), народный артист Али Нур (Сулейман-бек), заслуженные артистки Мехрибан Ханларова (Зохра), Вяфа Рзаева (Мария), актрисы Афет Мамедова (Тамар), Рада Насибова (Лола), Ляман Иманова (Сугра), заслуженная артистка Шелале Шахваледкызы (Женщина-следователь), актриса Диляра Назарова (Ольга), актёр Рустам Рустамов (Надзиратель), актрисы Айлин Гашимова (Лали), Лала Сулейманова (Нино), Назрин Абдуллаева (Айчичек), актёры Эльсевер Рагимов и Турал Ибрагимов (Надзиратели).

Сценограф - Самира Гасанова, художник по костюмам - Айгюн Мамедова, художник по свету - Рафаэль Гасанов, музыкальное оформление - Камиль Исмайылов, ассистент режиссёра - Нармин Гасанова.

