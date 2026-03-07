Осуществлена очередная эвакуация граждан Азербайджана, остававшихся на Ближнем Востоке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке, 7 марта была осуществлена очередная безопасная эвакуация граждан страны, чьи рейсы были отменены, из города Джидда (Саудовская Аравия) в Баку.

Как сообщает Trend, самолет Boeing 787 Dreamliner, принадлежащий AZAL, приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Эвакуационным рейсом было обеспечено возвращение в страну в целом более 200 граждан.

В настоящее время AZAL, являясь национальным авиаперевозчиком Азербайджана, осуществляет безопасное и плановое выполнение рейсов в соответствии с процедурами, определенными соответствующими структурами.