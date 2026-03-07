Тайна одной крепости Гюндюза Аббасова – почему имя Эльшан стало популярным в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном фонде кино Азербайджана состоялся памятный вечер, посвящённый 95-летию известного азербайджанского киноактёра Гюндюза Аббасова (1930-1995). Мероприятие стало данью уважения мастеру экрана, чья творческая биография связана с несколькими десятилетиями истории национального кинематографа, сообщает Trend Life.

В рамках вечера была открыта фотовыставка, отражающая жизнь и творческий путь актёра. На редких снимках - кадры со съёмочных площадок, театральных сцен и из семейного архива, позволяющие проследить путь артиста от первых ролей до зрелых работ в кино.

На открытии директор Государственного фонда кино Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев рассказал о жизни и творчестве Гюндюза Аббасова.

Его мать Мелек - интеллигентная женщина с музыкальным, педагогическим и медицинским образованием, племянница выдающегося драматурга Джафара Джаббарлы. Отец Шамсаддин - известный писатель и журналист, первый председатель Азербайджанского радио, директор киностудии "Азербайджанфильм". Уже в двенадцатилетнем возрасте будущий актёр начал сниматься в кино, а его дальнейшая судьба оказалась неразрывно связана с искусством и культурной жизнью страны. Творческая биография Гюндюза Аббасова отличается многогранностью. Он проявил себя не только как киноактёр, но и как человек широких интересов - в разные годы занимался литературным творчеством, выпустил несколько книг, работал журналистом, публиковались сотни его рассказов, фельетонов, статей и очерков, активно интересовался спортом. Окончил Бакинское художественное училище и факультет журналистики Азербайджанского государственного университета.

Однако именно кино стало главным делом его жизни. В около тридцати фильмах создал яркие и запоминающиеся образы, отличавшиеся искренностью, внутренней выразительностью и естественностью актёрской игры. Особую известность актёру принесла роль отважного Эльшана в фильме-сказке "Bir qalanın sirri" (Тайна одной крепости). Герой, воплощающий силу человеческого разума и смелость перед трудностями, стал настолько популярным, что после выхода фильма многие родители называли новорождённых сыновей именем Эльшан. В историческом фильме "İşarəni dənizdən gözləyin" (Сигнал с моря) актёр сыграл поэта, прототипом которого стал выдающийся мыслитель и поэт Мухаммед Хади, сумев глубоко раскрыть духовный мир своего героя. Запоминающимся стал и образ Байбуры в эпической картине "Dədə Qorqud" (Дед Горгуд), где актёр передал трагедию и надежду отца, потерявшего сына, но не утратившего веру во встречу с ним. Сцена встречи Байбуры с сыном Бейреком стала одной из самых эмоциональных в фильме. Он также блистает благородной внешностью и талантом в образе Раджаба в фильме "Onun böyük ürəyi".

О личности и таланте актёра в этот вечер вспоминали его коллеги и друзья. Своими воспоминаниями поделились народная артистка Халида Гулиева, заслуженные артисты Сугра Багирзаде и Алигулу Самедов, доктор философии по филологии, профессор Аббасгулу Наджафзаде, доцент Фирудин Гурбансой, а также друг молодости актёра Адиль Садыгов. Их выступления были наполнены тёплыми воспоминаниями о человеке, который запомнился не только как талантливый артист, но и как искренний, открытый и преданный искусству человек.

Особую атмосферу вечеру придало музыкальное выступление доцента Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, тариста Джабраила Гёюшова, исполнившего любимый мугам актёра "Баяты-Шираз".

От имени семьи выступил внук актёра Шамсаддин Аббасов, выразив благодарность организаторам за сохранение памяти о нём.

В ходе мероприятия был показан видеоролик, посвящённый творчеству Гюндюза Аббасова, продемонстрированы фрагменты из фильмов с его участием, а также редкие архивные кадры из коллекции режиссёра Амиргусейна Меджидова.

Вечер стал не только воспоминанием о яркой личности, но и напоминанием о важной странице истории азербайджанского кинематографа.

