Азербайджан и ИБР работают над стратегией партнёрства — министр

БАКУ/Trend/ — Азербайджан и Группа Исламского банка развития (ИБР) работают над стратегией партнёрства, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Наше партнёрство вышло на новый уровень. Доля Азербайджана в банке выросла в десять раз — с 0,1% до 1%. Значительно расширился наш портфель. Вместе мы работаем над новыми проектами в сферах водоснабжения и очистки воды, железных дорог и сельского хозяйства, в том числе на освобождённых территориях и в Свободной экономической зоне Алят. Действительно, наше сотрудничество достигло стратегического уровня. В настоящее время мы работаем над стратегией партнёрства, и я буду рад подписать меморандум о взаимопонимании по программе многолетней стратегии партнёрства», — сказал он, выступая на церемонии открытия Ежегодных заседаний Группы ИБР в Баку.

Министр отметил, что Азербайджан открыт к тому, чтобы делиться собственными историями успеха — от экономической трансформации до развития человеческого капитала.

«Азербайджан привержен укреплению моделей экономического сотрудничества Юг–Юг, что особенно актуально для большинства стран-членов организации. Я также благодарю команду Банка за лидерство в налаживании связей Азербайджана с Арабской координационной группой. Благодаря усилиям партнёров мы продвигаем многомиллиардный портфель проектов в сферах водоснабжения, железных дорог и дорожной инфраструктуры. Наша национальная стратегия основана на ключевых драйверах: развитии частного сектора, человеческом капитале и технологической трансформации», — добавил Джаббаров.

Он также отметил, что прогресс, который гости наблюдают на этой неделе, является результатом не одного реформаторского шага, не одной программы и не одного инвестиционного цикла, а итогом долгосрочного национального видения, последовательно реализуемого на протяжении многих лет и поддерживаемого институтами, которые призваны не только формировать политику, но и обеспечивать результат.

«Мы призываем Группу ИБР изучить, как страны-члены могут ещё больше углубить региональное сотрудничество через общие рамки, укрепляющие связанность, облегчающие торговлю и передвижение людей. Надеемся, что эти Ежегодные заседания станут одними из самых успешных и запоминающихся», — сказал министр.