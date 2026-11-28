БАКУ /Trend/ - Два нефтяных танкера подорвались на морских минах, после чего загорелись в районе Ормузского пролива.

Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Отмечается, что одно из судов подорвалось вблизи оманского порта Хасаб, а другое — в восточной части Ормузского пролива.

По данным КСИР, один из танкеров подорвался на мине у входа в порт Хасаб в Омане, другой — в восточной части пролива, следуя по маршруту, не согласованному с Тегераном. Уточняется, что оба судна пытались незаметно пройти через пролив, отключив автоматические идентификационные системы.

КСИР предупредил, что указанный маршрут сильно заминирован и американская военная авиация не сможет защитить суда, пытающиеся пройти по этому пути.