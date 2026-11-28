БАКУ /Trend/ - Узбекистан и японская корпорация Sojitz Corporation обсудили перспективы реализации инвестиционных проектов на общую сумму 4,5 млрд долларов, а также расширение портфеля потенциальных инициатив еще на 3,3 млрд долларов.

Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

Согласно информации, эти темы обсуждались в ходе встречи министра инвестиций, промышленности и торговли Лазиза Кудратова с исполнительным директором Sojitz по Ближнему Востоку, Африке и Центральной Азии Таро Окамурой состоялись 27 ноября.

В ходе встречи стороны проанализировали процесс реализации текущих проектов, уделив особое внимание ряду крупных инициатив.

В частности, речь шла о строительстве международного аэропорта «Новый Ташкент», ветроэлектростанции мощностью 1 000 МВт в Навоийской области, а также запуске парогазовой электростанции в Сырдарьинской области.

Кроме того, участники переговоров рассмотрели проект строительства многопрофильной больницы на 800 коек в Самарканде.

Отдельное внимание было уделено перспективам запуска новых инициатив в области критически важных минералов и урановой промышленности. Стороны также обсудили модернизацию газокомпрессорных станций, развитие горнодобывающей и газохимической отраслей, а также птицеводства.