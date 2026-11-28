БАКУ /Trend/ - Иран планирует увеличить суточную добычу нефти на совместном с Ираком месторождении Яран (на иракской стороне — "Меджнун") на 3,8 тысячи баррелей за счет установки пяти новых скважинных насосов.

Об этом сообщил представитель Иранской компании по нефтяному инжинирингу и развитию Сейед Хоссейн Мохсени Зонузи, говорится в информации компании.

"В ближайшие недели на первом этапе насосы в скважинах №4 и №15, расположенных в северной части месторождения Яран, будут заменены новыми в связи со снижением коэффициента их эффективности. Замена этих двух насосов будет осуществлена с целью оценки и повышения производительности скважин. Ожидается, что в результате этой операции суточная добыча из этих двух скважин увеличится на 2 тысячи баррелей", — сказал он.

Мохсени Зонузи добавил, что эти насосы, согласно инструкции, рассчитаны примерно на два года работы. Однако они успешно эксплуатировались в течение 5–6 лет. Учитывая постепенное снижение производительности и необходимость поддержания стабильного уровня добычи, замена насосов предусмотрена в качестве приоритетной меры.

"Новые насосы были выбраны с учетом потенциала добычи в объеме 1,4 тысячи баррелей в сутки и условий эксплуатации скважин. Для проведения операции предусмотрены необходимые меры, направленные на минимизацию периода остановки добычи из скважин", — отметил он.

Представитель компании сообщил, что еще три насоса предусмотрено установить в скважинах № 5, № 12 и № 13 месторождения. В результате повторного ввода в эксплуатацию этих трех скважин планируется увеличить суточную добычу на 1,8 тысячи баррелей. Установка насосов в указанных трех скважинах будет осуществлена на втором этапе.

Мохсени Зонузи отметил, что установка и замена скважинных насосов проводятся одновременно с другими техническими и производственными работами по разработке месторождения Яран.

Отметим, что иранское месторождение Яран состоит из двух частей — Северного и Южного Ярана. По имеющимся данным, запасы сырой нефти на месторождении Яран в Иране составляют около 2 миллиардов баррелей. При этом отмечается, что извлечь можно около 100 миллионов баррелей. В целом Иран запланировал добыть на этом месторождении 39,5 миллиона баррелей сырой нефти в течение 10 лет.

Согласно исследованию Trend на основе информации Иранской компании по нефтяному инжинирингу и развитию, технические и производственные работы ведутся с целью довести добычу нефти на месторождении Яран до 23 тысяч баррелей в сутки к 20 марта 2027 года. Сообщается, что в настоящее время на этом месторождении добывается 21,7 тысячи баррелей сырой нефти. В северной части месторождения суточная добыча составляет 14,2 тысячи баррелей, а в южной — 7,54 тысячи баррелей сырой нефти.

За шесть месяцев (21 марта — 22 сентября 2026 года) Иран добыл на этом месторождении 3,43 миллиона баррелей сырой нефти.