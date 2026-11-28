БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2026 года экспорт сахара из Азербайджана увеличился в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно расчетам Trend на основе отчета Государственного таможенного комитета, в январе-октябре 2025 года из Азербайджана было экспортировано 71 тысяча 723,03 тонны сахара на общую статистическую сумму 51 миллион 362,88 тысячи долларов.

За аналогичный период 2026 года объем экспорта сахара достиг 198 тысяч 244,23 тонны. Это на 126 тысяч 521,2 тонны, или на 176,4 процента, больше показателя за соответствующий период предыдущего года.

Увеличилась и статистическая стоимость экспорта сахара. За отчетный период она составила 124 миллиона 137,02 тысячи долларов, что на 72 миллиона 774,14 тысячи долларов, или на 141,7 процента, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, в январе-октябре 2026 года экспорт сахара из Азербайджана существенно вырос как в физическом, так и в стоимостном выражении.