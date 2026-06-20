Меморандум Ирана и США может оказать положительное влияние на международный мир - иранский эксперт

БАКУ /Trend/ - Меморандум о взаимопонимании по мирному урегулированию между Ираном и США может оказать положительное влияние на региональный и международный мир.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин.

«Если меморандум о взаимопонимании между Ираном и США, подписанный 18 июня, будет полностью реализован, это позволит устранить угрозу войны над Персидским заливом и Западной Азией и окажет положительное влияние на региональный и международный мир», — заявил он.

Пакайин добавил, что в случае полной реализации данного соглашения могут быть созданы условия для беспрепятственного прохода торговых судов через Ормузский пролив. Это будет иметь большое значение для промышленно развитых стран, импортирующих сырую нефть из государств Персидского залива.

Бывший иранский дипломат отметил, что в меморандуме о взаимопонимании, состоящем из двух этапов, особое значение придается прекращению войны. На первом этапе предусматриваются прекращение войны, отмена морской блокады со стороны США, недопущение нарушения достигнутого режима прекращения огня, а также восстановление режима прекращения огня не только в Иране, но и в Ливане. В этом контексте также отмечается необходимость соблюдения Израилем режима прекращения огня в Ливане. В свою очередь Иран потребует от ливанской «Хезболлы» воздерживаться от действий против Израиля. Таким образом, режим прекращения огня будет восстановлен как между Ираном и США, так и между Израилем и Ливаном.

Пакайин добавил, что на втором этапе предусмотрено проведение переговоров продолжительностью 60 дней. На данном этапе в центре внимания будут два ключевых вопроса. Во-первых, необходимо убедить США в том, что Иран не будет двигаться в направлении создания атомной бомбы. Это является официальной политикой Ирана, и неоднократно заявлялось, что страна не намерена создавать, производить или использовать ядерное оружие. В этом отношении иранская сторона сможет убедить США. В свою очередь США должны будут отменить все санкции, введённые против Ирана.

«Если по истечении 60 дней этот меморандум перерастет в полноценное соглашение, можно будет надеяться на установление прочного мира в Западной Азии», — отметил он.

Напомним, что 18 июня между Ираном и США был подписан меморандум о мире. Документ подписали Президент Ирана Масуд Пезешкиан и Президент США Дональд Трамп. Меморандум вступил в силу с 19 июня.