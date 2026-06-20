Кабель для подводной ВОЛС по дну Каспия доставлен в порт Курык

БАКУ/Trend/ - Подводный кабель для строительства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря доставлен в казахстанский порт Курык.

Об этом говорится в сообщении Самрук-Казына.

Отмечается, что после завершения таможенных процедур кабель будет отправлен в Азербайджан для начала работ по прокладке. По маршруту будущей линии уже определены места размещения береговых колодцев на территориях Казахстана и Азербайджана.

В компании напомнили, что прокладка подводного кабеля запланирована на лето 2026 года.

В настоящее время на казахстанском побережье ведутся работы по горизонтально направленному бурению. В прибрежном скальном грунте создается защитный кабельный канал, который соединит морское дно с береговым колодцем. После завершения бурения кабелеукладочное судно, следующее со стороны Азербайджана, выполнит вывод подводного кабеля в подготовленный канал для его последующего подключения к береговой станции.

Напомним, что телекоммуникационные компании Азербайджана и Казахстана — «Азертелеком» и «Казахтелеком» — подписали меморандум о стратегическом партнерстве по проекту прокладки волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря в рамках международного форума в Астане в сентябре 2022 года.

Проект реализуется в рамках масштабной инициативы Digital Silk Way («Цифровой Шелковый путь»), предусматривающей создание цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией.