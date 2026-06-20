Госкомитет по работе с диаспорой провел встречу с азербайджанской общиной в Сербии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице Республики Сербия — Белграде — состоялась встреча с азербайджанской общиной.

Как сообщили в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, были выслушаны проблемы, предложения и инициативы представителей общины, а также проведены обсуждения с целью более эффективной организации диаспорской деятельности.

Мероприятие, в котором приняли участие представители азербайджанской и турецкой общин, а также местной общественности, началось с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Сербии и с почтения светлой памяти наших шехидов минутой молчания.

Заведующая отделом Государственного комитета по работе с диаспорой Лейла Гамзаева подробно рассказала о проектах и программах, реализуемых комитетом в направлении организации азербайджанцев мира, укрепления национальной солидарности и расширения диаспорской сети. Она отметила, что наши соотечественники, проживающие в разных странах мира, играют важную роль в донесении справедливого голоса Азербайджана до международной общественности, в продвижении нашего культурного наследия и защите государственных интересов.

Было подчеркнуто, что сформированная азербайджанской общиной в Сербии здоровая общественная среда основана на взаимном доверии, дружеских отношениях и общих национальных интересах, а совместная деятельность соотечественников ежегодно способствует росту авторитета диаспоры.

Руководитель Центра азербайджанского языка и культуры, действующего на филологическом факультете Белградского университета, Гюнель Бабанлы отметила, что азербайджанцы в этой стране живут в условиях единства и солидарности. Она также сообщила, что в центре наряду с преподаванием азербайджанского языка системно изучаются богатая культура нашей страны, а также национальные обычаи и традиции.

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Сербии — Гюльнара Мамедова и Орхан Алиев.

Встреча продолжилась конструктивными обсуждениями. Соотечественники подчеркнули результаты последовательной, целенаправленной и системной работы по организации азербайджанской диаспоры, достигнутые успехи, а также выразили благодарность государству за оказываемое внимание и поддержку.

Медаль Азербайджанской Республики «За заслуги в диаспорской деятельности», которой посмертно была награждена известный азербайджанский профессор, музыкант и общественный деятель Зарифа Ализаде, работавшая в Сербии, была вручена ее дочери. На протяжении многих лет Зарифа Ализаде вносила значительный вклад в популяризацию азербайджанской культуры в Сербии и на Балканах.

На встрече также был избран новый координатор Координационного совета азербайджанцев Восточной Европы по Сербии.

Встреча с азербайджанской общиной в Сербии завершилась художественной частью.

Отметим, что руководство и сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой только в 2025 году совершили около 100 поездок в 30 стран и провели встречи с участием тысяч азербайджанцев и иностранных граждан. Проведенные встречи и плодотворные обсуждения способствуют более тесному объединению азербайджанцев мира вокруг идей азербайджанства, укреплению национальной солидарности и переходу диаспорской деятельности на новый этап.