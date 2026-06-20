БАКУ /Trend/ - Транзитом через Азербайджан в Армению будет отправлена российская пшеница.

Об этом сообщается в информации пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

По данным АЖД, сегодня со станции Баладжары в Армению будет отправлена российская пшеница общим весом 490 тонн. Груз, следующий транзитом через территорию Азербайджана, будет перевезен в семи вагонах.

Отметим, что до настоящего времени из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 29 тысяч тонн зерна, свыше 7 тысяч тонн удобрений, 414 тонн антрацита (вид каменного угля), 133 тонны алюминия и 68 тонн гречихи.

Напомним, что наряду с транзитом, из Азербайджана в Армению экспортируются и нефтепродукты. До настоящего времени из Азербайджана в Армению экспортировано более 13 тысяч тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2955 тонн бензина АИ-95.

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