Причиной закрытия Ормузского пролива является война - глава МИД Ирана

Иран Материалы 23 марта 2026 05:37 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Приостановка судоходства в Ормузском проливе вызвана не решениями Тегерана, а военными операциями, проводимыми другой стороной.

Как передает Trend, об этом написал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в социальной сети X.

"Ормузский пролив не закрыт", — сказал он.

Министр добавил, что движение судов приостановлено, поскольку страховые компании опасаются рисков, связанных с войной, развязанной другой стороной, а не Ираном.

"Ни одна страховая компания или иранец не сдадутся перед дальнейшими угрозами. Свобода судоходства невозможна без свободы торговли. Мы должны уважать и то, и другое, иначе ничего не добьемся", - написал Аракчи.

