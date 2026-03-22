Иран потребовал компенсации за удары по ядерным объектам

Иран Материалы 22 марта 2026 22:54 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Нападения США и Израиля на иранские ядерные объекты являются нарушением международного права.

Как передает Trend, об этом этом заявил Аббас Аракчи в письме Генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу.

Министр призвал ООН занять твердую позицию по этому вопросу и потребовал, чтобы США и Израиль компенсировали ущерб, причиненный ядерным объектам Ирана.

Он добавил, что нападения на ядерные объекты могут привести к широкомасштабному распространению радиоактивных материалов и крайне опасным последствиям для людей и окружающей среды.

