В иранской нефтеперерабатывающей компании Абадан произошел пожар

БАКУ /Trend/ - В районе Абадан провинции Хузестан на юго-западе Ирана произошел пожар на 70-м блоке нефтеперерабатывающей компании Абадан.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на нефтеперерабатывающую компанию.

Согласно информации, работы по тушению пожара продолжаются.

Отметим, что завод нефтеперерабатывающей компании Абадан является одним из старейших нефтеперерабатывающих заводов Ирана. На этом заводе производятся бензин, дизельное топливо, сжиженный газ и другие нефтепродукты.

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