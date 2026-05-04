Узбекистан и ССАГПЗ обсудили инвестиции и транспортное сотрудничество

ТАШКЕНТ /Trend/ - 3 мая министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провёл переговоры с генеральным секретарём Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасемом Мухамедом Аль-Будайви, передает Trend.

Согласно информации, стороны обсудили дальнейшее расширение сотрудничества.

В ходе встречи была подтверждена высокая заинтересованность Узбекистана в укреплении взаимодействия с региональной организацией, а также отмечена положительная динамика развития отношений по широкому кругу направлений.

Особое внимание уделили подготовке к предстоящим совместным мероприятиям и продвижению практических инициатив в торгово-экономической, инвестиционной и транспортной сферах.

Стороны выразили готовность продолжать расширять сотрудничество и реализовывать новые взаимовыгодные проекты.