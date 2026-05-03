Стартовал грандиозный "Бакинский марафон 2026" – медийные личности, концертная программа, фан-зона, призы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе Фонда Гейдара Алиева сегодня проходит "Бакинский марафон 2026", который запомнится не только как спортивное событие, но и как масштабная развлекательная программа. В Бакинский марафон 2026 в этом году явно решили стереть грань между спортом и большим городским праздником - и, судя по масштабу, это удалось.

Как сообщает Trend, с самого утра Площадь Государственного флага превратилась в живой, пульсирующий центр энергии: тысячи бегунов, медийные лица, дипломаты, представители культуры и науки - все собрались здесь, чтобы стать частью одного из самых ярких событий года.

Отметим, что с 2016 года в Баку традиционно проводился полумарафон на 21 км, однако в этом году он впервые пройдет в формате полного марафона на 42 км. Как и прежде, старт будет дан на Площади Государственного флага, а финишная линия на этот раз расположится на территории Sea Breeze. Этот год отличается и масштабом развлечений.

Но этот марафон - не только про километры и секунды. Это про атмосферу. Про город, который на один день становится сценой.

Фан-зона на старте живёт до самого вечера: открытая концертная площадка, музыка, аплодисменты и девиз, который идеально отражает настроение дня – "Даже если не бежишь - не упусти развлечение". В фан-зоне стартовой точки для бегунов и гостей, пришедших посмотреть на соревнования, созданы интересные моменты вплоть до вечера. Представлена грандиозная концертная программа на открытом воздухе с участием любимых исполнителей.

На сцене - настоящая музыкальная палитра страны: Айгюн Кязимова, Тунзаля Агаева, Лала Мамедова, Манана Джапаридзе, Азад Шабанов, Джейхун Зейналов (Cin), Эльнара Халилова, Эмилия Ягубова, Фарид Эминов (Qurd), Хатира Ислам, Ильгара Кязимова, Ирада Ибрагимова, Кязым Джан, Мехин Гумбатова, Метин Гусейнзаде (MadTeen), Hiss, Rilaya, Samira Ali Maryam, Sevanna, группы Cahan, Naz Girls, "Шерон", диджей China (Чингиз Мустафаев), а также звёзды "Евровидения" - Диляра Кязимова, Эльдар Гасымов, Надир Рустамли, Нигяр Джамал, Самира Эфенди и другие.

В финишной точке марафона с утра спортсменов и посетителей также представлена развлекательная программа: диджей Came, MeryBand, Ellai, маскоты, интересные фотозоны, волонтеры, встречающие участников и превращающие момент пересечения финишной линии в настоящее шоу. Здесь усталость сменяется эмоциями, а каждый финиш - это маленькая личная победа.

Маршрут марафона - это отдельное путешествие по Баку: от Приморского бульвара до проспекта Нефтяников, от Белого города до проспекта Гейдара Алиева, далее через ключевые магистрали и в сторону побережья. Вдоль дистанции – двадцать развлекательных и мотивационных точек, вода, медицинская помощь и поддержка, которая буквально несёт участников вперёд.

География марафона впечатляет: за победу борются спортсмены из США, Германии, Великобритании, Китая, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Турции, Украины и других стран. При этом марафон остаётся открытым и инклюзивным - в нём участвуют люди с ограниченными возможностями и участники с синдромом Дауна.

Награды - достойные усилий: первое место - 6000 манатов, второе - 4000, третье - 2000. Кроме того, все участники, преодолевшие дистанцию, получат медали. Также принято решение о награждении участников, преодолевших более короткую дистанцию. Так, первые 2 000 участников, которые не смогут справиться с 42-километровой дистанцией, но преодолеют полумарафонскую дистанцию в 21 километр, будут награждены медалями, а завершившие дистанцию в 10 километров получат сертификаты.

Кроме того, будут награждены первый финишировавший студент и студентка, первый корпоративный участник (мужчина и женщина), самые возрастные участники (мужчина и женщина), пересекшие финишную линию.

В этом году Баку не просто принимает марафон - он проживает его. И если раньше это было спортивное событие, то теперь - полноценный городской фестиваль, где каждый находит свою дистанцию или просто один день, наполненный музыкой, движением и жизнью.