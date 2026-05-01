В Азербайджане две организации электронных денег подключились к экосистеме «Открытого банкинга»

БАКУ /Trend/ - Одной из важных инициатив, реализуемых Центральным банком Азербайджана в направлении развития цифровых финансовых услуг, является внедрение подхода «Открытого банкинга». К этой экосистеме, в которую уже интегрирован ряд коммерческих банков, впервые присоединились две организации электронных денег — «Mpay» и «Qoldenpay» (Pulz).

Было отмечено, что данная интеграция вносит вклад в развитие финансовых технологий в стране, расширение инновационных платежных решений и формирование более доступных цифровых услуг для пользователей. Внедрение механизмов «Открытого банкинга» дает пользователям возможность управлять различными финансовыми счетами через единую платформу, а также получать более удобный и безопасный доступ к финансовым данным.

Интеграция также создает новые возможности для организаций электронных денег. Так, среда «Открытого банкинга» стимулирует развитие инновационных продуктов и услуг, укрепляет сотрудничество между участниками рынка и повышает конкурентоспособность.

Таким образом, эта инициатива служит повышению прозрачности финансовых операций, расширению цифровой экономики и росту финансовой инклюзивности.

Отметим, что в настоящее время продолжаются работы по расширению экосистемы «Открытого банкинга». На следующих этапах планируется подключение к экосистеме и других участников.