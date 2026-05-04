Около 15 тыс. военных США примут участие в операции "Проект Свобода"

США Материалы 4 мая 2026 06:53 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - В операции «Проект Свобода» примут участие около 15 000 американских солдат, ракетные эсминцы и более 100 самолетов.

Как передает Trend, об этом Центральное командование вооруженных сил США сообщило в социальной сети X.

Согласно информации, операция будет проведена для эвакуации судов, запертых в Ормузском проливе из-за военного конфликта.

"Военная поддержка США в рамках операции "Проект Свобода" будет включать в себя эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и морского базирования, различные беспилотные платформы и 15 000 военнослужащих", - говорится в публикации.

