Эльчин Амирбеков о стратегическом значении энергосотрудничества между Азербайджаном и Италией

БАКУ /Trend/ - Стратегическое значение энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Италией стало ещё более очевидным после кризиса в Ормузском проливе.

Как сообщает Trend, об этом заявил представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью изданию Formiche.net.

Э. Амирбеков отметил, что в период геополитической нестабильности ключевым вопросом является не только доступ к энергоресурсам, но и надежность и безопасность маршрутов поставок.

«В этом контексте Азербайджан уже давно зарекомендовал себя как надежный партнер. В 2025 году Азербайджан поставил в Италию через TAP 9,5 миллиарда кубометров газа, что составило около 16 процентов от общего объема импорта газа Италией. С момента ввода TAP в эксплуатацию в Италию было поставлено более 42 миллиардов кубометров азербайджанского газа. Это демонстрирует, что TAP является не просто коммерческим успехом, но и стратегической опорой энергетической устойчивости Италии», - сказал он.

По словам Э.Амирбекова, это партнерство важно не только на двустороннем уровне.

«Азербайджан сегодня играет важную роль в энергетической безопасности Европы в целом. В 2025 году Азербайджан экспортировал в государства-члены Европейского союза 12,5 миллиарда кубометров природного газа, что на 53,8 процента больше по сравнению с 2021 годом. Это показывает, что Южный газовый коридор уже стал одним из основных диверсификационных маршрутов для Европы. Особое значение этот фактор приобретает в период, когда континент ищет надежные альтернативы и безопасные наземные каналы поставок. Недавняя напряженность вокруг Ормузского пролива в очередной раз напомнила всем, насколько глобальные энергетические рынки чувствительны к геополитическим шокам. В этом контексте роль Азербайджана приобретает еще большую ценность. Поэтому после кризиса в Ормузском проливе энергетические связи между Азербайджаном и Италией имеют еще более актуальное значение не только для двух стран, но и для всей Европы», - сказал он.

По его словам, удвоение пропускной способности газопровода в принципе возможно.

«И самое главное, это не новая идея. Когда в июле 2022 года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Баку, был подписан меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики между Европейским союзом и Азербайджаном. Цель этого документа — расширение инфраструктуры Южного газового коридора и, таким образом, удвоение экспорта азербайджанского газа в страны Европейского союза к 2027 году с 10 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров в год. Этот процесс уже начался, и мы движемся к этой цели. Первый этап расширения TAP был введен в эксплуатацию в январе 2026 года, что обеспечило Европе дополнительные 1,2 миллиарда кубометров пропускной способности в год. Из этого дополнительного объема 1 миллиард кубометров направляется в Италию. Это показывает, что коридор не статичен, а, напротив, постоянно развивается в ответ на энергетические потребности Европы. В то же время существует явный потенциал для выполнения большего объема работы.

Азербайджан неоднократно заявлял о своей готовности увеличить поставки газа в Европу. Однако для этого требуется дальнейшее расширение инфраструктуры Южного газового коридора. Это, в свою очередь, делает необходимым привлечение новых инвестиций для увеличения добычи и пропускной способности газопровода. В нынешних условиях геополитической неопределенности расширение этой пропускной способности все больше отвечает стратегическим интересам Европы. Здесь финансирование имеет решающее значение. Пока Европа продолжает усилия по диверсификации источников энергоснабжения, соответствующие институты Европейского союза могут внести важный вклад в создание финансовых условий для необходимых инвестиций», - сказал Э. Амирбеков.

Он отметил, что TAP является стратегической инфраструктурой и что азербайджанский газ по Южному газовому коридору способствует более диверсифицированному и надежному энергоснабжению Европы: «Особенно это важно для Италии, поскольку страна является не только потребительским рынком, но и одним из ключевых энергетических узлов между Европой и Средиземноморьем. Чем более устойчивой будет энергетическая политика Италии, тем больше у нее будет возможностей вносить вклад в региональную стабильность в целом, включая стабильность в Юго-Восточной Европе и Средиземноморском бассейне. TAP уже соединяет Грецию, Албанию и Италию, а Южный газовый коридор через интерконнекторы еще больше расширяет свой охват в Европе. С присоединением Австрии и Германии к числу покупателей несколько месяцев назад азербайджанский газ теперь доставляется в 10 стран Европейского союза, что, в свою очередь, можно рассматривать как вклад Азербайджана в стабильность в регионе.

Здесь присутствует и более широкий геополитический аспект. TAP укрепляет стабильность не только за счет снижения зависимости от более уязвимых маршрутов поставок, но и за счет создания долгосрочной взаимозависимости между странами-производителями, транзитными странами и странами-потребителями. Поэтому его влияние на евро-средиземноморскую стабильность не ограничивается только энергоснабжением; он создает устойчивую, взаимозависимую и безопасную региональную среду».