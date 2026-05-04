SOFAZ может смягчить негативные последствия высоких цен на нефть на экономику Азербайджана - Инглаб Ахмедов

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) остается ключевым механизмом, позволяющим смягчать негативные последствия высоких цен на нефть на внутреннюю экономику страны.

Как сказал Trend азербайджанский эксперт-экономист Инглаб Ахмедов, при сохранении политики ограниченных трансфертов в государственный бюджет и их постепенного снижения до 2030 года часть нефтяных доходов может быть стерилизована и направлена на управление за рубежом, что снизит давление на экономику страны.

“Текущее повышение цен на нефть в большей степени обусловлено не глобальным энергетическим переходом, а геополитическими факторами, связанными с происходящими в мире процессами. Поэтому ключевой вопрос в том, насколько этот фактор носит краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный характер, поскольку именно от этого зависит его влияние на экономику, особенно в такой стране, как Азербайджан, где зависимость от нефти остается значительной. Пока можно говорить о том, что, по крайней мере, на этот год возможна смена тренда. Цены на нефть выше 100 долларов продержатся как минимум несколько месяцев, хотя этот период может оказаться более продолжительным, в том числе из-за напряжённости вокруг Ормузского пролива”, - сказал И. Ахмедов.

По его словам, в последние годы наблюдалась тенденция к снижению доли нефтяного сектора в макроэкономических показателях и росту ненефтяного сектора как в ВВП, так и в экспорте. “В бюджетных доходах это было менее заметно из-за стабильных трансфертов из Нефтяного фонда, однако общая динамика была очевидной. Сейчас же существует высокая вероятность, что этот тренд изменится”, - сказал он.

И.Ахмедов отметил, что в краткосрочной перспективе эффект будет положительным, ожидается рост ВВП, поскольку экономическая динамика в значительной степени связана с нефтяным сектором.

“Даже рост ненефтяной экономики во многом отражает нефтяные доходы, учитывая взаимосвязанность всех секторов. Кроме того, на фоне высоких цен на нефть возможно увеличение бюджетных расходов, в том числе через пересмотр параметров бюджета в течение года, что дополнительно простимулирует экономический рост.

Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе последствия могут быть негативными. При ослаблении нефтяного фактора государство, как правило, вынуждено активнее развивать ненефтяной сектор и улучшать бизнес-климат. Высокие же нефтяные доходы, напротив, снижают стимулы к диверсификации. В результате нефть вновь начинает доминировать, а развитие ненефтяного сектора замедляется. Подобная ситуация уже наблюдалась после девальваций 2015 года, когда в 2016-2017 годах усилия по диверсификации были активными, но с восстановлением нефтяных доходов приоритеты снова сместились. Есть риск, что этот сценарий повторится: в краткосрочной перспективе макроэкономические показатели улучшатся, однако в долгосрочной это может усилить зависимость экономики от нефти и затормозить устойчивое развитие”, - сказал эксперт-экономист.

Он добавил, что высокие цены на нефть, как показывает практика, практически никогда не подталкивают правительства к диверсификации экономики: “Напротив, в большинстве случаев, особенно в нефтяных странах, активные шаги в этом направлении предпринимаются тогда, когда цены снижаются и нефтяные доходы уже не способны поддерживать экономику на прежнем уровне. Именно в такие периоды сама макроэкономическая ситуация, включая фискальные и монетарные условия, начинает стимулировать проведение реформ”.

“Вместе с тем у Азербайджана есть определённая особенность - наличие Нефтяного фонда. Основная часть нефтяных доходов аккумулируется именно там, не напрямую в государственном бюджете, а затем осуществляется трансферт средств. Если правительство сохранит текущую политику и не будет увеличивать объёмы трансфертов сверх запланированного уровня, а также продолжит курс на их постепенное снижение до 2030 года, это может сыграть положительную роль. В таком случае часть нефтяных доходов будет стерилизована и управляться за рубежом, что снизит давление на внутреннюю экономику. Однако есть риск, что рост нефтяных доходов приведёт к увеличению государственных расходов сверх запланированного уровня”, - подчеркнул И.Ахмедов.

Он отметил, что в целом действует универсальное правило - если высокие нефтяные доходы носят краткосрочный характер, их целесообразно не направлять напрямую в экономику, а использовать для накоплений или управления за рубежом. Если же есть уверенность, что высокий уровень цен сохранится хотя бы в среднесрочной перспективе, правительства, как правило, увеличивают бюджетные расходы, растут заработные платы, расширяются социальные программы и усиливается экономическая активность.

“При этом текущий рост цен обусловлен преимущественно геополитическими факторами, а значит, его продолжительность крайне трудно прогнозировать. В этих условиях наиболее рациональным подходом является проведение консервативной политики, исходя из предположения о временном характере высоких цен, без усиления зависимости экономики от нефти и с сохранением курса на диверсификацию”, - заключил эксперт-экономист.