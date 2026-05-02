Узбекистан и Япония обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства и расширение сотрудничества

ТАШКЕНТ/ Trend/ - Узбекистан и Япония обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства и перспективы укрепления сотрудничества в ключевых областях.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Узбекистана, обсуждения состоялись 1 мая в ходе встречи министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова и заместителя министра иностранных дел Японии Арфии Эри.

В ходе переговоров особое внимание было уделено расширению сотрудничества в рамках Диалога "Центральная Азия + Япония", в том числе в областях "зеленого" развития, углубления торгово-экономических связей и усиления межпарламентского взаимодействия.

Диалог "Центральная Азия + Япония", начатый в 2004 году, служит платформой для политического и экономического взаимодействия между Японией и пятью странами Центральной Азии, уделяя особое внимание региональной стабильности, торговле и инвестициям, а также устойчивому развитию, включая инициативы "зеленого" роста. Недавно формат саммита был поднят до уровня встреч лидеров стран, и первый саммит состоится в 2025 году. В 2027 году Казахстан примет второй саммит глав государств Центральной Азии и Японии.