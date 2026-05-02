Инфраструктура Карабаха развивается стремительными темпами - посол Таджикистана (Эксклюзив)

ШУША/Trend/ - Инфраструктура Карабаха развивается стремительными темпами.

Об этом заявил в субботу Trend посол Таджикистана в Азербайджане Илхом Абдурахмон в рамках визита в Восточный Зангезур и Карабах.

"Хотел бы выразить благодарность Администрации Президента Азербайджанской Республики и Министерству иностранных дел за предоставленную дипломатическому корпусу возможность посетить прекрасный регион Карабаха. Особенно впечатляет Карабах в весенний период - в пору расцвета, когда цветут деревья и природа, а Шуша и другие города региона предстают в особенной красоте", - сказал посол.

И.Абдурахмон отметил, что за годы работы в Азербайджане наблюдается стремительное развитие региона.

"Мы видим, что правительство Азербайджана уделяет особое внимание восстановлению и развитию этих территорий. Лично для меня это уже восьмой визит в город Шуша, и каждый раз я замечаю, как регион меняется и развивается. Здесь быстрыми темпами развивается инфраструктура", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что строятся школы, дороги, административные объекты, которые имеют большое значение для жителей региона.

"Также хотел бы отметить, что в прошлом году в городе Ханкенди прошёл Саммит глав государств Организации экономического сотрудничества, в котором приняли участие лидеры стран-участниц. Они лично ознакомились со стремительным развитием региона.

Были построены международные аэропорты в Физули, Зангилане, а недавно открылся и аэропорт в Лачине. Мы желаем братскому азербайджанскому народу мира, процветания и дальнейшего развития", - отметил И.Абдурахмон.

Отметим, что 1 мая начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Восточный Зангезур и Карабах в сопровождении помощника Президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева.

В поездке принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей из 62 стран и международных организаций.

Визит охватывает город Ханкенди, а также Ходжалинский, Шушинский и Лачинский районы и продлится два дня.

В ходе поездки участники смогут на месте ознакомиться с проводимыми в регионе работами по реконструкции и восстановлению, а также посетят объекты социального и экономического значения