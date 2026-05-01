ЦБА выдал одной из платежных организаций обязательное для исполнения предписание

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал ООО «Baku Pay» обязательное для исполнения предписание.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Отмечено, что данное решение принято в целях устранения нарушения требования к минимальному размеру совокупного капитала в связи с пунктом 4.3 «Правил организации и осуществления деятельности платежными организациями и организациями электронных денег».

Согласно информации, Центральным банком Азербайджана, руководствуясь требованиями статьи 63.1 Закона Азербайджанской Республики «О платежных услугах и платежных системах», в рамках мер по предварительному отслеживанию снижения минимального размера совокупного капитала ниже установленного законодательством предела и своевременному принятию соответствующих мер, выдано соответствующее предписание ООО «Baku Pay».