ЦБА выдал одной из платежных организаций обязательное для исполнения предписание

Материалы 1 мая 2026 17:14 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал ООО «Baku Pay» обязательное для исполнения предписание.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Отмечено, что данное решение принято в целях устранения нарушения требования к минимальному размеру совокупного капитала в связи с пунктом 4.3 «Правил организации и осуществления деятельности платежными организациями и организациями электронных денег».

Согласно информации, Центральным банком Азербайджана, руководствуясь требованиями статьи 63.1 Закона Азербайджанской Республики «О платежных услугах и платежных системах», в рамках мер по предварительному отслеживанию снижения минимального размера совокупного капитала ниже установленного законодательством предела и своевременному принятию соответствующих мер, выдано соответствующее предписание ООО «Baku Pay».

