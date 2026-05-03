Грузия усиливает экономическое сотрудничество с Китаем

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Грузии Мариам Квиришвили объявила о планах создать межправительственный механизм для привлечения китайских инвестиций в стратегические проекты страны, передает Trend.

Согласно информации, в рамках развития партнёрства состоялись переговоры с крупными китайскими компаниями из энергетической и автомобильной отраслей. Особое внимание было уделено взаимодействию с Geo-Jade Petroleum, с которой обсуждались перспективы добычи нефти и газа в Грузии.

Во время визита в Китай Квиришвили также подписала обновлённое соглашение о свободной торговле. По её словам, это решение направлено на углубление торгово-экономического сотрудничества и стимулирование туристического потока, в том числе за счёт увеличения числа туристов из Китая.