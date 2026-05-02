Комиссия Милли Меджлиса выявила дезинформационную кампанию проармянских кругов против Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Временная комиссия Милли Меджлиса по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам распространила заявление в связи с информационной кампанией, проводимой проармянскими кругами против Азербайджана.

Trend представляет заявление:

"Временная комиссия Милли Меджлиса по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам (Комиссия) в рамках своих полномочий в ходе проведенного мониторинга установила, что в последние дни осуществляется дезинформационная кампания, нацеленная против Азербайджана, а также против мирной повестки между Арменией и Азербайджаном.

В ходе расследования было выявлено, что кампания носит целенаправленный характер и ведется вокруг единого тезиса армянскими лоббистскими организациями, действующими в различных странах мира, отдельными иностранными гражданами, обладающими определенным влиянием и занимающими должности, а также рядом средств массовой информации.

На этот раз армянские лоббистские организации, избрав иную тактику очернительной кампании, попытались создать ажиотаж вокруг нескольких тем, в том числе вокруг так называемого "геноцида", "военнопленных" и объектов в городе Ханкенди. Одновременно были выявлены факты передачи участникам тезисов через закрытые каналы, электронную почту и зашифрованные платформы обмена сообщениями с целью создать видимость отсутствия координации кампании.

В кампании особой активностью отличались армянские лоббистские организации, базирующиеся в США, Европе и России.

Анализ кампании в социальной сети X (бывший Twitter) за последнюю неделю показал, что в рамках дезинформационной активности через 130 различных аккаунтов было размещено более 220 публикаций, которые в совокупности набрали около одного миллиона взаимодействий (реакций). Публикации в основном распространялись с аккаунтов блогеров армянского происхождения, армянских новостных сайтов, а также проармянских зарубежных блогеров.

Кроме того, материалы на аналогичных тезисах были опубликованы и в ряде зарубежных онлайн-изданий, не обладающих значительным влиянием, расположенных в следующих странах: США, Великобритания, Бельгия, Польша, Италия, Мексика, Испания, Грузия, Израиль, Ватикан, Греция, Индия, Россия, Армения и др.

Установленные Комиссией факты в очередной раз свидетельствуют о том, что данные круги, ставящие личные интересы выше всего и ранее извлекавшие значительные дивиденды из конфликта, стремятся всеми возможными средствами - в том числе с использованием своих сторонников в парламентах иностранных государств, ряда мэров городов, а также действующих и бывших должностных лиц - нанести ущерб продолжающемуся хрупкому мирному процессу между Арменией и Азербайджаном и подорвать межгосударственные отношения".