Форум в Ашхабаде: Туркменистан и Китай тестируют новую модель экономического партнерства

БАКУ /Trend - Туркмено-китайский бизнес-форум, прошедший в Ашхабаде 28-30 апреля, стал показательным с точки зрения конкретных предложений, с которыми китайский бизнес вышел на туркменский рынок. Несмотря на отсутствие на данный момент полного перечня коммерческих соглашений, содержание дискуссий и заявленные инициативы позволяют достаточно четко очертить параметры формирующегося экономического взаимодействия.

Китайская сторона была представлена более чем 200 компаниями, которые приняли участие в форуме и сопутствующей выставке в Ашхабаде, где было развернуто свыше 70 экспозиционных стендов, охватывающих такие направления, как строительство, агротехнологии, телекоммуникации и промышленное оборудование. Общее же количество участников форума превышало 400 человек, среди которых 48 спикеров. Организационную координацию китайского участия осуществляла Китайская ассоциация зарубежного развития (CODA), которая совместно с туркменскими структурами выступила одним из ключевых организаторов мероприятия.

По словам президента CODA Хэ Чжэньвэя, китайские инвесторы выделили три приоритетных направления для своей деятельности в Туркменистане. В частности, сотрудничество в сфере экологически чистой энергетики предполагает использование китайского опыта для строительства солнечных электростанций в Туркменистане. В сельскохозяйственном секторе акцент будет сделан на передаче передовых технологий, а газохимия определена в качестве стратегического приоритета, позволяющего перейти от экспорта сырья к переработке газа и производству продукции с высокой добавленной стоимостью.

Он также подчеркнул, что форум отражает переход от деклараций к конкретным действиям, подкрепленным благоприятными условиями, созданными благодаря двусторонним отношениям.

В числе конкретных инициатив, озвученных в ходе форума и переговоров, выделяется предложение о строительстве в Туркменистане солнечной электростанции мощностью около 300 МВт, которое обсуждалось с участием представителей энергетического блока Туркменистана и было подтверждено к рассмотрению на уровне профильных ведомств.

Параллельно представители китайских энергетических и промышленных групп, включая Shaanxi Yulin Energy Group, обозначили интерес к более широкому спектру проектов - от участия в "зеленой" энергетике до поставок угля. Сам факт появления угольной повестки на фоне обсуждений ВИЭ отражает многосторонний подход китайских компаний, которые предлагают Туркменистану весь спектр энергетических решений, не ограничиваясь исключительно низкоуглеродной повесткой.

В промышленной части обсуждений акцент сместился на создание производств внутри страны. Представители Shaanxi Yulin Energy Group выдвинули предложения по локализации выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью, включая химические материалы и композиты. В частности, обсуждались проекты по организации производства поликарбоната и магниевых сплавов, что свидетельствует о намерении вывести сотрудничество за рамки сырьевой модели и перейти к индустриальной кооперации.

Значительный пласт предложений касался нефтегазового сектора, который остается центральным элементом двусторонних отношений. Заместитель председателя Государственного концерна "Turkmengaz" Мырат Арчаев в ходе форума призвал китайские компании активнее участвовать в объявляемых Туркменистаном международных тендерах, включая поставки оборудования, внедрение цифровых систем управления добычей и модернизацию инфраструктуры. Речь идет не только о поддержании текущих проектов, таких как разработка месторождения "Галкыныш", но и о постепенном внедрении цифровых решений в газовой отрасли, что открывает китайским компаниям доступ к технологическому сегменту Туркменистана.

Не менее показательным стало расширение повестки в сторону цифровизации и высоких технологий. Китайская сторона предложила участие в проектах, связанных с IT-инфраструктурой и инновациями, что дополняет ранее подписанные межправительственные документы, включая соглашения в области искусственного интеллекта и научно-технического сотрудничества на 2026-2028 годы. Это означает, что технологическое направление перестает быть декларативным и начинает наполняться конкретными форматами взаимодействия.

Туркменская сторона, в свою очередь, достаточно четко обозначила приоритеты, вокруг которых выстраивается диалог. Помимо энергетики, речь идет о развитии возобновляемых источников энергии, модернизации промышленности, создании совместных производств и расширении экспортного потенциала. Важным показателем этого стало заявление заместителя министра энергетики Туркменистана Сердара Сапарова о том, что Китай рассматривается как приоритетный партнер в реализации проектов ВИЭ.

В совокупности итоги туркмено-китайского бизнес-форума в Ашхабаде отражают не только появление новых договоренностей, но и закрепление тенденции к расширению двустороннего сотрудничества за пределы традиционного энергетического формата. Газовая отрасль по-прежнему остается фундаментом экономических связей, однако повестка постепенно смещается в сторону более сложной и многослойной модели взаимодействия, включающей промышленную кооперацию, транспортную инфраструктуру, цифровые технологии и элементы "зеленой" энергетики.

При этом характер обсуждений и представленных инициатив показывает, что речь идет о постепенном усложнении структуры партнерства, где энергетика перестает быть единственным системообразующим элементом. На ее основе формируется более широкий контур взаимодействия, в котором Туркменистан стремится использовать китайские инвестиции и технологии для диверсификации экономики, а Китай - закрепить свое присутствие в ключевых секторах экономики страны и усилить роль в формировании региональных логистических и производственных цепочек.

В этом контексте форум можно рассматривать как очередной этап институционального углубления отношений между Ашхабадом и Пекином, где акцент постепенно смещается от обмена ресурсами к более комплексной модели экономического партнерства, включающей промышленное развитие и технологическое взаимодействие, без радикального пересмотра базовой структуры сотрудничества, но с очевидным расширением ее отраслевых границ.