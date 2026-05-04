Названы доходы «Азерэнержи» от экспорта

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года экспортная выручка ОАО "Азерэнержи" составила 2 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на апрельский выпуск "Обзора экспорта", опубликованный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно данным, это примерно на 1 миллион долларов, или в два раза больше по сравнению с показателями за январь-апрель 2025 года.

Отметим, что список государственных компаний, участвующих в экспортных операциях по ненефтяному сектору в отчетный период, возглавляет ООО "SOCAR POLYMER". Далее в этом списке представлены следующие компании: ЗАО "AzerGold", ООО "Azəralüminium", Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), ООО "Азерпамбыг Аграрно-Промышленный Комплекс", ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), Управление экспорта газа Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, ОАО "Азерэнержи", ООО "Socar Cape", ООО "Naxçıvan Enerji".