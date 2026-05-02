Узбекистан увеличил товарооборот с Китаем более чем на 50%

ТАШКЕНТ/ Trend/ - Товарооборот Узбекистана с Китаем в январе–марте 2026 года достиг 4,6 млрд долларов, что на 53,3% больше по сравнению с 3,0 млрд долларов за аналогичный период 2025 года.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по статистике, этот показатель также на 53,3% превышает уровень аналогичного периода 2024 года, что свидетельствует о резком ускорении роста двусторонней торговли.

Китай сохранил позицию крупнейшего торгового партнёра Узбекистана в отчётный период, что подчёркивает углубление экономических связей и растущую взаимозависимость двух стран.

Экспорт Узбекистана в Китай составил 641,7 млн долларов, тогда как импорт достиг примерно 4,0 млрд долларов, что указывает на значительный торговый дисбаланс в пользу Китая.

В целом внешний товарооборот Узбекистана в январе–марте 2026 года составил 18,0 млрд долларов, увеличившись на 471 млн долларов, или на 2,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.