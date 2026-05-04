Объявлен объем кредита, выданного на покупку сельхоз техники в иранской провинции Гилян за год

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года) в провинции Гилян, расположенной на севере Ирана, на приобретение техники для сельскохозяйственного сектора был выдан кредит в размере 2,19 триллиона риалов (примерно 1,66 миллиона долларов США).

Как сообщает Trend, об этом заявил директор сельскохозяйственного управления иранской провинции Гилян Салех Мохаммади в ходе брифинга.

По его словам, благодаря выдаче указанных кредитов было закуплено 679 единиц сельскохозяйственной техники.

Мохаммади отметил, что в настоящее время в провинции Гилян в основном работают 334 трактора и 345 рисоуборочных комбайнов.

Представитель ведомства добавил, что механизация посевных и уборочных работ способствует своевременной уборке урожая, экономии времени и снижению производственных затрат.

Отметим, что сельскохозяйственные угодья провинции Гилян составляют 420 тысяч гектаров. В этой провинции выращивают в основном рис, чай, оливки, коконы шелкопряда, арахис и другие культуры.