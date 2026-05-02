В Азербайджане увеличился объем кредитования сектора транспорта и связи

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 апреля текущего года объем кредитов, выданных банками и небанковскими кредитными организациями, действующими в Азербайджане, сектору транспорта и связи, составил 2,261 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным, этот показатель в месячном сравнении вырос на 97,2 миллиона манатов (или на 4,5%), а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 366,1 миллиона манатов (или на 19,3%).

Отметим, что в целом на 1 апреля текущего года кредитный портфель по вложениям в реальный сектор экономики Азербайджана составил 32,932 миллиарда манатов.

Это означает рост на 368 миллионов манатов (или на 1,1%) в месячном сравнении и на 2,8 миллиарда манатов (или на 9,2%) по сравнению с показателем за аналогичный период 2025 года.