Рейс авиакомпании Air Serbia Белград–Баку встретили в Международном аэропорту Гейдар Алиев

БАКУ/ Trend/ - 3 мая в Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялась официальная церемония встречи первого прямого авиарейса по маршруту Белград–Баку–Белград, выполняемого национальным авиаперевозчиком Сербии – авиакомпанией Air Serbia.

Как сообщает Trend, согласно новой программе полетов, рейсы будут выполняться дважды в неделю – по средам и субботам. Данный маршрут не только служит расширению воздушного сообщения между Азербайджаном и Европой, но и создает дополнительные возможности для роста туристических и деловых поездок. Действующий между двумя странами безвизовый режим дополнительно упрощает взаимные визиты и повышает интерес к этому направлению.

Самолет первого рейса после посадки в аэропорту был встречен традиционной церемонией водной арки. В рамках мероприятия гостям были вручены памятные подарки, отражающие азербайджанскую культуру.

В официальной церемонии встречи приняли участие представители правительства Азербайджана, сербская делегация, а также руководящие лица авиакомпании Air Serbia.

Отметим, что новый маршрут является одним из важных шагов в направлении расширения сети международных полетов Международного аэропорта Гейдар Алиев, а также вносит вклад в дальнейшее укрепление позиций Баку как одного из ведущих авиационных и туристических центров региона.