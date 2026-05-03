Полный марафон в Баку вдохновляет людей разных возрастов выходить на старт - 67-летний участник

БАКУ/Trend/ - Полный марафон в Баку вдохновляет людей разных возрастов выходить на старт.

Об этом сказал в воскресенье Trend постоянный участник Бакинского марафона, победитель полного марафона в Турции среди ветеранов, 67-летний Тапдыг Дадашов.

«Для меня участие в этом марафоне — это настоящий праздник и большая радость. Особенно важно, что полный марафон проводится здесь — это вдохновляет людей разных возрастов выходить на старт.

Мне 67 лет, и я считаю, что возраст — не преграда для активной жизни. Наоборот, своим участием я хочу показать молодёжи, что движение, спорт и стремление к цели должны оставаться с человеком всегда»,- сказал Дадашов.

Он отметил, что атмосфера на марафоне очень тёплая и дружелюбная, чувствуется поддержка со стороны людей.

«Такие события объединяют и дают сильную мотивацию. Я хочу, чтобы молодые люди смотрели на такие примеры и понимали: важно беречь здоровье, заниматься спортом и не бояться ставить перед собой новые цели в любом возрасте»,- заявил участник.